Постпред России в ОИС Абдулатипов заявил, что арабский мир благодарен Москве за принципиальность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арабский мир ценит принципиальную позицию России и благодарен ей за отпор вмешательствам Запада, заявил постоянный представитель РФ в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

«Во всех разговорах руководство большинства мусульманских стран и простые люди говорят спасибо России за ее принципиальную позицию. Ливийцы, сирийцы, иракцы и многие другие мне прямо говорят: «Мы уважаем Россию и ее президента Путина за проявленную принципиальность во всем мире», – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

По словам постпреда, в ходе визита в Россию генерального секретаря ОИС Хусейна Ибрагима Таха была подтверждена общая позиция по многим международным вопросам. Как отметил Абдулатипов, приезд генсека ОИС открыл новые перспективы сотрудничества России с исламскими странами.

Ранее Тах встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Он поблагодарил российские власти за содействие в решении проблем арабо-мусульманского мира.