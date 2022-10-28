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Политика28 октября 2022 6:23

Столтенберг уверен, что США продолжат помогать Украине независимо от выборов в Конгресс

Генсек НАТО считает, что в любом случае большинство сенаторов выскажется за поставки оружия Киеву
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжат оказывать Киеву военную помощь независимо от того, кто победит на выборах в Конгресс, которые состоятся в 8 ноября 2022 года. Соответствующее мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит издание Politico.

"Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, Украина рискует лишиться поддержки США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Республиканцы обещают, что если они победят на выборах в конгресс в ноябре, то займутся внутренними делами, а не поддержкой Киева.

Как ранее писал сайт KP.RU, политические силы Соединенных Штатов в канун выборов в Конгресс используют жизни украинцев в качестве "разменной монеты" в "большой игре". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.