Если США сократит военную помощь Украине, то это ударит по Европе, считают в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прогнозируемая экспертами победа республиканцев на выборах в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября 2022 года, приведет к сокращению военной и экономической помощи Украине, что повлечет за собой еще большие трудности для Европы. Об этом пишет китайское издание Global Times.

"Поскольку зима не за горами, многие европейские страны сейчас беспокоятся об отоплении, - говорится в публикации. – Если Соединенные Штаты решат сократить помощь Украине, то Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями".

Китайские журналисты отметили, что Евросоюз сильно зависим от Белого дома, а "неопределенность и частые изменения" во внешней политике американцев грозят европейцам "огромными рисками".

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Киеву военную помощь независимо от того, кто победит на выборах в американский Конгресс.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал Киев инструментом внешней политики Вашингтона, заявив, что на данный момент Украина потеряла суверенитет и теперь напрямую управляется из США. Российский лидер отметил, что "некоторые участники международного общения" намерены "сохранить свою шатающуюся гегемонию".