В Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонниками украинских националистов

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили в Ставропольском крае теракт, готовившийся сторонниками украинских националистов.

«Пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц, планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае. Установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить теракт на одном из административных объектов региона», – рассказали журналистам в ведомстве.

В ФСБ уточнили, что были задержаны четыре человека. Во время обысков у них обнаружили огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельной взрывчатки, а также методическую литературу по организации массовых беспорядков.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». В настоящее время они находятся под стражей. Как сообщили в ведомстве, готовившие теракт являются сторонниками националистического полка «Азов»*.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции Пятигорска.

*Запрещенная в России террористическая организация