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Политика28 октября 2022 6:59

Мишустин призвал страны СНГ отказаться от доллара во взаимной торговле

Запад использует доллар в качестве оружия, заявил премьер-министр РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мишустин призвал страны СНГ отказаться от доллара во взаимной торговле Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Мишустин призвал страны СНГ отказаться от доллара во взаимной торговле Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Страны Содружества независимых государств должны быстрее переходить на национальные валюты и отказаться от доллара во взаимной торговле, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как отметил премьер-министр РФ на заседании Совета глав правительств стран СНГ, отказ от доллара во взаимных расчетах исключит злоупотребление в новой глобальной финансовой инфраструктуре. Кроме того, расчеты национальными валютами позволят эффективно, выгодно и безопасно обходиться без доллара и резервных валют, добавил он.

Мишустин заявил, что Запад использует доллар в качестве оружия, а институт международных финансовых резервов дискредитирован.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Запад, используя доллар в качестве оружия, дискредитировал его.