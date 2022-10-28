Мишустин отметил развитие взаимодействия внутри СНГ, несмотря на санкции Запада

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Взаимодействие среди участников Содружества независимых государств (СНГ) продолжает развиваться, несмотря на нелигитимные санкции западных стран против России и Белоруссии. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания глав кабминов СНГ.

Премьер-министр подчеркнул, что Россия остается надежным союзником и партнером.

"Мы внимательно и с уважением относимся к интересам ближайших соседей", - констатировал Мишустин.

Напомним, Россия справляется с кризисом на фоне западных санкций намного лучше, чем ожидали авторы этих рестрикций. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время выступления на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Как ранее писал сайт KP.RU, количество преступлений террористической направленности снизилось почти во всех странах СНГ. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества.