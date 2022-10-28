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Экономика28 октября 2022 7:25

Итальянская Eni планирует зимой заместить половину поставок российского газ

Глава компании отметил, что для этого имеется "широкая и диверсифицированная база запасов"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Италии намерены заместить минимум половину поставок российского газа

В Италии намерены заместить минимум половину поставок российского газа

Фото: REUTERS

Итальянская энергетическая компания Eni готовится заместить грядущей зимой минимум половину поставок российского газа. Об этом заявил глава корпорации Клаудио Дескальци. Его слова приводит пресс-служба Eni.

Дескальци отметил, что для этого имеется "широкая и диверсифицированная база запасов".

"Мы планируем заместить не менее 50% поставок российского газа этой зимой, используя нашу широкую и диверсифицированную базу запасов, наши давние отношения со странами-производителями и наше растущее присутствие на рынке сжиженного природного газа", - уточнил руководитель Eni.

Как писал сайт KP.RU, западные журналисты утверждают, что европейские страны запаслись газом до такой степени, что не в состоянии его потребить в запланированном объеме. Это связывают с необычайно теплой погодой, которая позволяет потреблять меньше энергоносителя, и большими объемами импортируемого сжиженного природного газа со всего мира.

Ранее в Евросоюзе заявили о намерении постепенно отказаться от закупок газа из РФ. Для начала ЕС решил поэтапно снижать зависимость от российского топлива и начал активный поиск альтернативных поставщиков газа.