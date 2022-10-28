МИД РФ сообщил, что свыше 70 судов задержаны при реализации "продуктовой сделки"

Свыше 70 судов задержаны за нарушения при реализации "зерновой сделки" Фото: REUTERS

За время реализации "продуктовой сделки" России, Турции, Украины и Организации объединенных наций (ООН) задержано свыше 70 судов за нарушения правил судоходства или попытки контрабанды, а некоторые из них и вовсе отстранены. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) России в пятницу, 28 октября 2022 года.

"Подобные злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, особенно с учетом продолжающегося расследования путей доставки взрывчатки для организации теракта на Крымском мосту 8 октября", - говорится в сообщении ведомства.

Российские дипломаты также обратили внимание, что в порту Стамбула искусственно создается высокое скопление кораблей. По оценке МИД РФ, это делается для оказания давления на экспертов с целью ослабления досмотра и ускорения процедуры проверки грузов.

Несмотря на это Россия добросовестно исполняет Стамбульские договоренности. Если на поставку первого миллиона тонн зерна требовалось три недели, то теперь этот же объем транспортируется всего за одну, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, "зерновая сделка" была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии России, Украины, Турции и ООН. Срок ее действия истекает в ноябре текущего года. В Организации объединенных наций полагают, что заключенное соглашение о вывозе зерна из украинских портов может стать шагом на пути к миру между Киевом и Москвой. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш публично сообщал, что верит в продление сделки и ее успешную реализацию.

Между тем, российский президент Владимир Путин уже неоднократно критиковал ход реализации "зерновой сделки": в частности, российский лидер очень недоволен тем, что в африканские страны направляется лишь малая часть зерна, которое вывозится из украинских портов.