Мобилизованные из Хабаровского края получат по 150 тысяч региональных выплат уже в ноябре

Михаил Дегтярев отчитался о мерах поддержки мобилизованных и их семей. Фото: правительство Хабаровского края

С самого момента начала мобилизационной кампании власти Хабаровского края начали проработку комплекса мер поддержки мобилизованных и их семей. Губернатор Михаил Дегтярев прекрасно понимает, с какими трудностями могут столкнуться семьи, чьи кормильцы участвуют в специальной военной операции, поэтому меры поддержки предусматривают любые жизненные ситуации.

После того, как военкоматы Хабаровского края соберут всю информацию о мобилизованных в регионе, начнется процесс осуществления единовременной выплаты.

- В Хабаровском крае размер единовременной выплаты нашим мобилизованным составит 150 тысяч рублей. Перечисления стартуют уже в ноябре, - пояснил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Порядок выплат разъяснил Александр Дорофеев, министр социальной защиты Хабаровского края.

- Средства будут переведены на карты единой платежной системы без необходимости подачи каких-либо заявлений. Перечисления выполнят по спискам, которые передаст в министерство Военный комиссариат Хабаровского края. Сумма в 150 тысяч рублей не будет попадать в доход семьи, который впоследствии учитывается при оформлении социальных выплат, - пояснил Александр Дорофеев.

Помимо крупных денежных выплат, налажено адресное взаимодействие: помогают подготовить детей к школе, заготовить дрова, посидеть с ребенком и решить другие ситуации. Для оказания помощи с 4 октября на территории региона работают центры поддержки семей мобилизованных, куда родственники участников СВО могут обратиться со своими проблемами. Как отметил Александр Дорофеев, за неполный месяц центры отработали уже более 400 обращений.

Все больше районов края включаются в программу предоставления льгот для семей военнослужащих – участников СВО. В заявленные меры поддержки входит освобождение от платы в детских садах, бесплатное питание в школах. Кроме того, будущие бакалавры и специалисты, чье обучение еще продолжается, получат по 50 тысяч рублей.

- Меры поддержки не ограничиваются социальной стороной вопроса. В регионе постоянно идет сбор помощи самим мобилизованным. Правительством края передано Восточному военному округу несколько партий квадрокоптеров, приборов ночного видения, комплектов амуниции, спальных мешков, термоизоляционных ковриков и компактных обогревателей. Сейчас закупаются и другие наименования, востребованные у военнослужащих. Эта помощь будет идти постоянно, - добавил Александр Дорофеев.

Сбором вещей, а также предоставлением юридических услуг занимается волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ. Обратиться за поддержкой к ним можно по телефону 8 (800) 200-34-11. Для остальных вопросов работает общая региональная «горячая линия» помощи мобилизованным и их семьям по номеру «122».