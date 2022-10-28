Журналисты назвали возможные сроки завершения частичной мобилизации в России

Частичная мобилизация в России может завершиться уже на этой неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Частичная мобилизация в России может завершиться уже до следующей недели. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в российском парламенте и администрации президента страны.

По словам этих источников, последние мобилизационные мероприятия, предположительно, закончатся в период до 30 ноября 2022 года.

По их оценке, это может произойти без дополнительного указа в связи с выполнением поставленного плана.

Не исключается, что следующим документом на эту тему, подписанный российским лидером Владимиром Путиным, станет указ о демобилизации после завершения спецоперации на Украине.

Отметим, что официальных подтверждений данной информации к настоящему моменту не поступало, а журналисты не раскрыли личности своих источников.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине октября российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что мобилизационные мероприятия в России могут завершиться примерно в течение двух недель.