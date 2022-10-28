Путин включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты Фото: личный архив Константина Ярошенко

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Общественной палаты страны летчика Константина Ярошенко, который провел 12 лет в американской тюрьме.

«Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К.В. – правозащитника, общественного деятеля», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, в конце апреля этого года Министерство иностранных дел России сообщилооб обмене Ярошенко на гражданина Соединенных Штатов Тревора Рида. Россиянин был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в перевозке наркотиков. Не имея на руках никаких доказательств, суд США приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Ранее Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела в отношении 22 граждан США, Либерии, а также компаний, которые причастны к похищению Ярошенко.