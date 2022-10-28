МИД Китая высоко оценил позицию Путина по принадлежности Тайваня
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Власти КНР высоко ценят позицию президента России Владимира Путина по отношению принадлежности Тайваня и его приверженности принципу «одного Китая», заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
«Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений», – сказал дипломат на брифинге.
Как писал сайт KP.RU, накануне российский лидер назвал визиты представителей США на ТАйвань провокацией, поскольку остров является неотъемлемой частью Китая. Путин усомнился в целесообразности политики Соединенных Штатов, которые на фоне противодействия РФ портят отношения с Китаем. В основе подобных иррациональных действий лежат самоуверенность и чувство безнаказанности, считает глава государства.