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Политика28 октября 2022 8:47

МИД Китая высоко оценил позицию Путина по принадлежности Тайваня

Принцип одного Китая является общепризнанной базовой нормой международных отношений, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Китая высоко оценил позицию Путина по принадлежности Тайваня

МИД Китая высоко оценил позицию Путина по принадлежности Тайваня

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти КНР высоко ценят позицию президента России Владимира Путина по отношению принадлежности Тайваня и его приверженности принципу «одного Китая», заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

«Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений», – сказал дипломат на брифинге.

Как писал сайт KP.RU, накануне российский лидер назвал визиты представителей США на ТАйвань провокацией, поскольку остров является неотъемлемой частью Китая. Путин усомнился в целесообразности политики Соединенных Штатов, которые на фоне противодействия РФ портят отношения с Китаем. В основе подобных иррациональных действий лежат самоуверенность и чувство безнаказанности, считает глава государства.