Михаил Дегтярев доложил Юрию Трутневу о работе на подшефных Хабаровскому краю территориях ДНР

Глава Хабаровского края во время визита в Дебальцево. Фото: правительство Хабаровского края

В Москве состоялось совещание, посвященное исполнению Указа Президента России Владимира Путина № 757. Председателем заседания выступил полномочный представитель Президента РФ по ДФО Юрий Трутнев. Среди участников прошедшего мероприятия был губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Важным вопросом на повестке мероприятия стала тема восстановительных работ по социальной инфраструктуре на территориях ДНР, которые ранее были взяты под шефство регионов Дальнего Востока.

- Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал: «Целью специальной операции является помощь людям, проживающим на Донбассе, нашим людям. Мы будем действовать последовательно и добьемся положения, при котором и там постепенно нормализуется жизнь. И она будет меняться к лучшему». Хабаровский край и его жители к этому готовы! – говорил ранее Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Губернаторы субъектов могут занести себе в актив отработку вопроса подготовки к отопительному сезону теплоэнергетической инфраструктуры. Так, 15 октября в жилые помещения местного населения началась подача тепла. В работе по обеспечению тепловые сети водой полпред особенно отметил результаты Сахалинской и Магаданской областей, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия).

- В сжатые сроки пробурены скважины, организован забор шахтных вод. В целом, работа по восстановлению инфраструктуры организована неплохо. Мы будем продолжать эти работы и в следующем году, - подчеркнул Юрий Трутнев.

Хабаровский край работает над восстановлением инфраструктуры и созданием комфортных условий в подшефном городе Дебальцево. На сегодняшний день уже отремонтирован детский сад, центр детского и юношеского творчества, а также литературно-исторический музей. Завершены восстановительные работы бассейна и объектов улично-дорожной сети. На очереди – ремонт дорог и школ.

Регионы ДФО получили от вице-премьера поручение о завершении составления планов восстановительных мероприятий на подшефных территориях ДНР на следующий год. Планы мероприятий необходимо проработать совместно с министерством строительства России, после чего итоги о проделанных работах будут заслушаны на следующем заседании.

Не обошли стороной участники совещания тему общественной безопасности, а также охраны военных и ключевых объектов. Затем главы регионов доложили о начале работы организованных специальных штабов. В Хабаровском крае первое заседание нового штаба под председательством Михаила Дегтярева прошло 20 октября.