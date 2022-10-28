Губернатор Василий Орлов: «Текущий год будет отмечен новым рекордом производства сои в Амурской области»

Амурские аграрии в этом году собрали рекордный урожай сои. Фото: пресс-служба Амурской области.

В Амурской области – рекордный урожай сои: на сегодняшний день местные сельхозпроизводители собрали 1394 тысяч тонн этой культуры. Для сравнения, в 2017 году за весь сезон амурские аграрии произвели 1370 тысяч тонн сои, при этом площадь сева тогда была больше, чем сейчас, на 91 тысячу гектаров. Подводя итоги уборочной кампании, губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что положительный эффект дали модернизация производства и внедрение новых технологий.

«Несмотря на непростое для сельского хозяйства лето, текущий год будет отмечен новым рекордом по производству сои в Амурской области. Помимо роста объемов урожая, специалисты отмечают повышение качества продукции, - рассказал глава региона Василий Орлов. - Считаю, это огромное достижение наших аграриев. Таких результатов специалистам удалось добиться благодаря модернизации производств, внедрению новых технологий и грамотного управления».

По данным регионального минсельхоза, средняя урожайность сои в этом году составила 18,4 центнера с гектара. По сравнению с прошлым годом она выросла на 2,1 центнера с гектара. Планируется, что всего в 2022 году сельхозпроизводители соберут не менее 1570 тысяч тонн урожая сои. Это выше показателя 2017 года на 200 тысяч тонн.

Уборочная кампания в Приамурье идет хорошими темпами и с минимальными потерями урожая. Амурские сельхозпредприятия обеспечены всей необходимой техникой и материальными ресурсами.