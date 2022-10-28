Слуцкий предупредил Запад о вселенской катастрофе из-за дальнейшего нагнетания ситуации Фото: Евгения ГУСЕВА

Дальнейшее нагнетание Западом международной ситуации может обернуться катастрофой вселенского масштаба, считает руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчет, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой. Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом», – написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, реальная угроза применения ядерного оружия исходит только из Киева, о чем говорят ежедневные обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины. Слуцкий призвал запад вспомнить Карибский кризис 1962 года и найти решимость достичь компромисса, «чтобы спасти мир от уничтожения». Вместе с тем он отметил, что прямых параллелей с событиями вокруг Кубы проводить стоит.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена наносить ядерный удар по Украине, поскольку он не имеет военного и политического смысла.