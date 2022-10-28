Траты на антидепрессанты в России выросли на 70% за девять месяцев 2022 года Фото: REUTERS

За девять месяцев 2022 года в России траты на антидепрессанты составили 5 млрд рублей. Этот показатель вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оператора системы “Честный знак” - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат жителей России на эти лекарства в 2022 году оказалась на 70% больше, чем в прошлом году, и достигла 5 млрд рублей", - говорится в публикации.

Как сообщает "Честного знака", за январь-сентябрь 2022 года производство антидепрессантов в России выросло на 24% в сравнении с 2021 годом. Импорт - на 42%, а рост поставок препаратов составил в совокупности 32%.

Спрос на антидепрессанты - выше всего в Москве. Жители столицы покупают 1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. лиц взрослого населения. Санкт-Петербурга находится на втором месте - 1,2 тыс. Московская область - на третьем (976 упаковок).

Сегмент успокоительных препаратов вырос на 44% за девять месяцев 2022 года. По всей России их купили 108 млн упаковок на 13,9 млрд рублей. В совокупности объем поступлений успокоительных лекарств на российский рынок в 2022 году вырос на 15%.

“Честный знак” при таком высоком спросе на антидепрессанты и успокоительные не прогнозирует дефицит препаратов. Если сохранятся такие же темпы потребления, как в третьем квартале 2022 года, то запаса антидепрессантов хватит на 7 месяцев, а успокоительных - на шесть.

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