МИД РФ заявил о блокировке российских удобрений на складах в Прибалтике Фото: Shutterstock

Российские удобрения по-прежнему остаются заблокированными на складах стран Балтии, главным образом Латвии, из-за чего компании из России не могут передать их нуждающимся странам. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.

«Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать безвозмездно около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов», – говорится на сайте ведомства.

Как объяснили в МИД России, руководство этих стран не разрешает поставку российских удобрений по линии Всемирной продовольственной программы ООН.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ бесплатно передать нуждающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений.

Между тем стало известно, что за время реализации продуктовой сделки России, Турции, Украины и ООН задержаны свыше 70 судов за нарушения правил судоходства или попытки контрабанды.