МИД Франции возразил Путину на слова о противостоянии России и Запада на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Франции Анн-Клер Лежандр возразила президенту России Владимиру Путину, комментируя его слова о противостоянии России и Запада на Украине.

"То, что пытается сделать Владимир Путин, - это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков, - заявила Лежндр. - А мы хотим избежать подобного разделения мира".

При этом она не упомянула, что в Европе есть только один военный блок – НАТО.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе выступления на дискуссионном клубе "Валдай" Владимир Путин рассказал о причинах начала специальной военной операции на Украине. Российский лидер назвал в числе причин расширение НАТО на восток и отказ киевского режима от выполнения Минских соглашений.

Глава государства также добавил, что Запад в последние годы и в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. "Они всегда играют на обострение - разжигание Украины, провокация на Тайване, дестабилизация энергетического рынка", - подчеркнул Путин.