ВСУ выпустили шесть ракет по Антоновскому мосту в Херсоне Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины вновь предприняли попытку обстрелять Антоновский мост в Херсоне, рассказали журналистам в экстренных службах Херсонской области.

Украинские войска выпустили по мосту шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны, никто не пострадал.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВСУ обстреляли переправу в Херсоне, через которую проходили мирные жители. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По данным следствия, жители следовали через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта.

Сайт KP.RU разбирался, зачем ВСУ обстреливают закрытый Антоновский мост.