Изъятие книг по ЛГБТ тематике будет осуществляться по решению суда об их запрете Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Убирать с полок библиотек книги по ЛГБТ тематике в связи с новым законом о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений будут только по решению суда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заслуженного работника культуры РФ, директора Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлану Тарасову. Бывший вице-президент ассоциации библиотекарей России утверждает, что подобные действия реализуются исключительно в судебном порядке и после включения Минюстом РФ в соответствующий список.

"Во всех библиотеках в соответствии с требованиями законодательства созданы комиссии, которые открывают сайт Министерства юстиции и на нем смотрят правоприменительные решения судов о запрете тех или иных книг или печатных изданий”, - заявляет Тарасова.

По ее словам, проводится регулярная проверка работниками комиссии “запретных” книг и сопоставление с каталогами библиотеки. После чего происходит исключение издания из фонда заведения.

“Если будет соответствующее решение, то да [книги могут быть изъяты], но сами библиотеки такую работу не проводят”, - сказала она.

Также Тарасова добавила, что библиотеки распределяют книги со взрослым рейтингом “16+ и 18+” в отдельные секции. По словам директора, порой такие книги стоят в другой комнате или закрытом шкафу с маркировкой “18+”, “чтобы они не были доступны и не были на глазах у детей и подростков”, - пояснила она.

Напомним, вчера, 27 октября 2022 года, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России. В документе говорится о запрете ЛГБТ-пропаганды в России, в том числе в средствах массовой информации, книгах, кино, а также интернете и рекламе.