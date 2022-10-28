Британцы признали правдивость слов Владимира Путина о Лиз Трасс

Владимир Путин Фото: REUTERS

Жители Британии высоко оценили слова президента России Владимира Путина о бывшем британском премьер-министре Лиз Трасс. В частности, российский лидер назвал политика "девушкой, которая немного не в себе".

Читатели газеты The Times отметили правдивость выражения, которым российский лидер охарактеризовал экс-главу британского правительства.

"В Британии уж точно оценили слова Путина, и многие с ним согласны. Ее сумасшествие на лицо", - написал один из комментаторов.

Его поддержали многие другие. В частности, они вспомнили несколько скандальных заявлений Трасс, в одном из которых она грозилась развязать ядерную войну.

На этом фоне британцы предложили политикам проходить тест на психическое здоровье, прежде чем становиться премьер-министром Соединенного Королевства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Лиз Трасс сменила на посту главы правительства Британии Бориса Джонсона, но продержалась на должности всего 44 дня, после чего подала в отставку.

По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в "нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента". Политик признала, что в столь сложный период не сумела справиться со своими обязанностями.