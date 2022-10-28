Маск намерен отключить пожизненную блокировку в купленном Twitter Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск, который стал владельцем Twitter, вероятно, отменит постоянную блокировку пользователей в социальной сети. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

В агентстве сообщается, что Маск не считает эффективным механизм “пожизненной” блокировки, поэтому скорее всего он снимет эту функцию с соцсети, и пользователи смогут вернуть свой доступ, предположили в издании.

По-прежнему остается непонятно, сможет ли экс-президент США Дональд Трамп восстановить доступ к своей странице, если Илон Маск упразднит блокировку.

Напомним, несколько ранее, 28 октября, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру. Он приобрел компанию за 44 млрд долларов. После завершении сделки по покупке социальной сети Twitter, пришел в офис компании с раковиной в руках. Видео этого эпизода он опубликовал на своей странице.