Губернатор Сергей Цивилев: В Кузбассе открылась первая «умная» спортплощадка

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе открылась первая «умная» спортплощадка, сообщил глава региона Сергей Цивилев. Ее посетители смогут сами рассчитывать интенсивность нагрузок во время занятий. На каждый тренажер нанесен QR-код: наведя на него камеру смартфона, можно ознакомиться с техникой выполнения упражнений и подобрать индивидуальную нагрузку. «Умная» площадка появилась в Белове на стадионе «Горняк» в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

«Мы создаем максимально доступные условия, чтобы жители региона могли заниматься любимыми видами спорта рядом с домом, привлекаем к активному отдыху все поколения, - рассказал Сергей Цивилев. - «Умная» площадка подходит для безопасных и полезных для здоровья тренировок в любое удобное время без привязки к расписанию секций и без присутствия тренера».

«Умная» спортплощадка – это стадион с трибунами на тысячу мест, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, уличные тренажеры. Всего в рамках проекта в Кузбассе появятся две таких площадки.