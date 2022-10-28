В Воронеже открылась конференция «Актуальные вопросы функциональной и ультразвуковой диагностики»

Фото: ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

28 октября в Воронежском медицинском университете им.Н.Н. Бурденкобыл дан стартVI Всероссийской научно-практической конференции. «Актуальные вопросы функциональной и ультразвуковой диагностики». Форум уже в течение нескольких лет является эффективной площадкой для встреч и профессионального общения специалистов в области функциональной и ультразвуковой диагностики. Конференция организована под эгидой Российской ассоциации специалистов функциональной диагностики Москвы и при участии ВГМУ им.Н.Н.Бурденко, Департамента здравоохранения Воронежской области, РОХМИНЭ, ВРООСФД, Академии последипломного образования ФГБУ ФКНЦ ФМБА России, при технической поддержке компании«Триалог».

Важность конференции определяется не только происходящими в отечественном здравоохранении переменами, но и кругом актуальных вопросов, которые предстоит обсудить. Программа конференции рассчитана на два дня и предполагает пленарные и секционные заседания, дискуссионные площадки, а также школы и практические мастер-классы.

В рамках научной программы будут рассмотрены вопросы функциональной и ультразвуковой диагностики в кардиологии, ангиологии, пульмонологии, неврологии, педиатрии и других клинических специальностях. Запланировано проведение мастер-классов по функциональным методам исследования сосудов, сердца, центральной нервной системы, секция для среднего медицинского персонала. Кроме того, в рамках конференции пройдет выставка, на которой ведущие производители и поставщики оборудования для функциональной и ультразвуковой диагностики представят свое оборудование.