Владимир Путин Фото: REUTERS

Жители Британии поддержали заявление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай" о том, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю всему человечеству и призвали "поставить на место" Соединенные Штаты.

Читатели британской газеты Daily Mail, в частности, вспомнили, что Вашингтон навязывал миру "демократию" через бомбардировки свободных стран, в частности, Вьетнама.

"Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке", - написал один из комментаторов.

Другой британец выразил мнение, что США уже не представляет собой мощную державу, вот только Вашингтон этого еще не осознает. Многие с этим согласились и призвали ускорить этот процесс.

"Россия положит конец мировому господству США", - выразил мнение еще один читатель.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что западные страны стремятся навязать всем свои ценности ради расширения рынков сбыта. По словам главы государства, "по факту жизни, своей политикой настаивают на том, чтобы все эти ценности были приняты всеми".

Российский лидер также добавил, что Запад стремится уничтожить тех, кого не получается превратить в свой инструмент и пытается реализовать подобный сценарий в отношении России.

Напомним, британцы высоко оценили слова Владимира Путина о бывшем британском премьер-министре Лиз Трасс. В частности, российский лидер назвал политика "девушкой, которая немного не в себе".