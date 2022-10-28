Путин призвал Армению и Азербайджан соблюдать все договоренности по Карабаху Фото: REUTERS

Соблюдение всех договоренностей по Нагорному Карабаху является единственным путем решения конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявил президент России Владимир Путин.

«В целом, мы заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным регионом. Единственным путем к решению может стать неукоснительное соблюдение всех договоренностей сторонами», – сказал глава государства на саммите Организации договора о коллективной безопасности.

Как отметил политик, Россия всегда поддерживала Армению в вопросах обеспечения безопасности. В настоящее время Москва делает все возможное для комплексного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку, подчеркнул президент. Он призвал не забывать и учитывать то обстоятельство, что Армения и Азербайджан в недавнем прошлом входили в одно государство.

Как писал сайт KP.RU, срочный саммит ОДКБ касается помощи Армении на фоне обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе. Стороны обсудят принятые меры, а также возможность принятия дополнительных действий для стабилизации ситуации. В выступлении Путина на саммите будет озвучена позиция Москвы по этому вопросу.

Премьер-министр Армении Пашинян заявлял, что Ереван готов установить с Баку межгосударственные отношения на основе предложенных Россией принципов.