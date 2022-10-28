Медведев предложил Киеву наладить электроснабжение, признав новые регионы России

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал намерение Киева начать закупку электроэнергии у Словакии, чтобы решить проблемы со светом.

По оценке политика, не поможет ни Украине, ни Европе, так как стоимость электричества в странах ЕС начнет быстро расти на фоне его дефицита, а Киеву закупаемой энергии все равно не хватит для стабильной работы энергосистемы.

На этом фоне зампред Совбеза РФ предложил Киеву наладить электроснабжение, признав новые регионы России.

"Путь к стабильности энергоснабжения иной, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится".

Как ранее писал сайт KP.RU, оборудования магистральной сети энергосистемы были повреждены в центральных районах Украины, в том числе в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, где теперь вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Об этом в четверг, 27 октября, заявили в "Укрэнерго".

Напомним, Незалежная прекратила экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября 2022 года. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.