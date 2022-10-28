МИД Франции ушел от ответа на вопрос об использовании спутников для разведки на Украине

Франция не отрицает, но и не подтверждает участие своих спутников в разведке на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр ушла от прямого ответа на вопрос журналистов о возможном использовании французских спутников для получения разведданных, передаваемым Вооруженным силам Украины.

Дипломат не стала ни подтверждать, ни опровергать данную информацию.

"Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом", - заявила Лежандр.

Как ранее писал сайт KP.RU, Анн-Клер Лежандр возразила президенту России Владимиру Путину, комментируя его слова о противостоянии России и Запада на Украине. По ее словам, французы стараются избежать разделения мира на военные блоки, к чему, по оценке дипломата, ведет логика российского лидера.

Напомним, замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. По его словам, это может привести к тому, что данное поведение будет иметь последствия.