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Политика28 октября 2022 11:22

МИД Франции ушел от ответа на вопрос об использовании спутников для разведки на Украине

Официальный представитель ведомства призвала воспринимать обвинения России с "большим скептицизмом"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Франция не отрицает, но и не подтверждает участие своих спутников в разведке на Украине

Франция не отрицает, но и не подтверждает участие своих спутников в разведке на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр ушла от прямого ответа на вопрос журналистов о возможном использовании французских спутников для получения разведданных, передаваемым Вооруженным силам Украины.

Дипломат не стала ни подтверждать, ни опровергать данную информацию.

"Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом", - заявила Лежандр.

Как ранее писал сайт KP.RU, Анн-Клер Лежандр возразила президенту России Владимиру Путину, комментируя его слова о противостоянии России и Запада на Украине. По ее словам, французы стараются избежать разделения мира на военные блоки, к чему, по оценке дипломата, ведет логика российского лидера.

Напомним, замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. По его словам, это может привести к тому, что данное поведение будет иметь последствия.