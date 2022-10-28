ВСУ нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украине нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне, сообщает Министерство здарвоохранения Херсонской области. В результате обстрела никто не пострадал.

«Украинские националисты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона. Сегодня днем ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как заявил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев, ударами по онкодиспансеру киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям региона. Он отметил, что на территории медицинского учреждения нет ни военных, ни техники.

Напомним, в начале октября украинские военные обстреляли ракетами HIMARS жилой дом в Херсоне.

Как писал сайт KP.RU, 20 октября ВСУ выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 из них были сбиты системами противовоздушной обороны. Переправа использовалась гражданским населением.