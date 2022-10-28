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Экономика28 октября 2022 12:17

Миллиардер Дерипаска предложил решения проблем экономики России

Олег Дерипаска предлагает снизить ключевую ставку до 5%
Сергей ГАПЧУК
Олег Дерипаска предложил решение проблем

Олег Дерипаска предложил решение проблем

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владелец компании «Русал», миллиардер Олег Дерипаска предложил решение проблем в российской экономике, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«До тех пор, пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведём программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей — мы не сможем запустить экономический рост», - поясняет предприниматель.

Невозможно привлечь инвесторов при «запредельно высоком» курсе рубля, что приводит к неконкурентносопособности производств и сельского хозяйства, - изложил свое видение ситуации российский бизнесмен.

Как отмечает Дерипаска, идеи с инвестициями государства в импортозамещение, создание альтернативных каналов экспорта и импорта, развитие логистики и переработки - «все пойдет прахом», не произойдет экономического подъема при «высоком по стоимости долге».

Резюмируя, предприниматель предрекает, при сохранении нынешней ситуации, до конца следующего года «новый букет экономических и социальных проблем».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 28 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Впервые с марта этого года уровень ставки остался без изменений.