WT: Украина рискует остаться без поддержки из-за экономического кризиса в США Фото: REUTERS

Экономический кризис в Соединенных Штатах привел к трещинам в двухпартийной поддержке Украины со стороны Вашингтона, сообщает издание Washington Times.

"По мере того, как цена американской помощи Киеву растет, а экономика США балансирует на грани рецессии, в когда-то прочной двухпартийной поддержке киевского режима стали возникать трещины", - говорится в статье.

Также издание отмечает, что первым признаком глубокого раскола стало письмо 30 конгрессменов-демократов, которые призвали американского лидера Джо Байдена к переговорам с РФ ради прекращения конфликта

Ранее Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $800 млн. Отмечалось, что Киев получит от Соединенных Штатов гаубицы и тактические дроны

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.