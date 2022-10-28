Политолог Бышок предупредил о торговой войне между США и ЕС Фото: REUTERS

Политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок заявил, что планы Соединённых Штатов по субсидированию собственных производителей для поддержания экономики, скорее всего, обернуться ответными мерами со стороны Евросоюза.

В результате, по оценке эксперт, это грозит перерасти в торговую войну между США и ЕС. Бышок убежден, что разубедить американского лидера Джо Байдена субсидировать собственных производителей у французского президента Эммануэля Макрона и главы ФРГ Олафа Шольца не получится. Об этом пишет Lenta.ru.

Он объяснил это тем, что в условиях экономической нестабильности протекционизм крайне популярен среди избирателей, а для Байдена крайне важно сохранить свои позиции перед предстоящими выборами.

- Это обусловлено необходимостью поддержать собственного производителя и собственных граждан. Субсидии не означают, что США запретят иностранным фирмам присутствовать на своем рынке. Но зарубежные товары в стране будут выше в цене. ... Это будет трактоваться как торговая война между Евросоюзом и США, - заявил Бышок.

Накануне ФАН сообщало, что российский сенатор Алексей Пушков назвал демогогией рассуждения о зеленой энергетике в Европе в условиях потери российских энергоносителей. Он отметил, что отказаться от российских энергоресурсов и вместе с этим пытаться идти по "зеленому пути" невозможно.

Также RT сообщал, что ЕС будет сложно пережить зимние месяцы. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, уже в начале декабря Европа, которая сейчас закупает около 3 млн баррелей сырой и переработанной нефти в день, откажется от основной части этого импорта.