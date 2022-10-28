Путин проведет переговоры по Карабаху с Пашиняном и Алиевым 31 октября 2022 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча пройдет в понедельник, 31 октября.

«По инициативе российской стороны состоятся трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье», – сказано на сайте Кремля.

Кроме того, политики обсудят вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Путин также проведет с лидерами Армении и Азербайджана отдельные встречи.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 28 октября, российский лидер на саммите ОДКБ заявил, что соблюдение всех договоренностей по Нагорному Карабаху является единственным путем решения конфликта между Арменией и Азербайджаном.