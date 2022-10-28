Медведев призвал Маска заканчивать со Starlink на Украине

Дмитрий Медведев выступил с публичным обращением к Илону Маску Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал американскому миллиардеру Илону Маску "заканчивать со Starlink" на Украине.

Кроме того, Медведев также публично пожелал удачи Маску в борьбе с идеологической диктатурой в приобретенной бизнесменом сети микроблогов Twitter (заблокирована в РФ).

«Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в „Твиттере“. И завязывайте уже с этим бизнесом „Старлинк“ на Украине», — написал Медведев в своем аккаунте в Twitter 28 октября 2022 года, отметив аккаунт Маска.

Ранее Маск публично заявил о том, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink будет продолжать работать на территории Украины, несмотря на то, что киевские власти не могут оплатить ее работу. Кроме того, от оплаты Starlink на Украине отказались и многочисленные западные партнеры Киева. Несмотря на это, Маск сообщил, что не собирается отключать Starlink на Украине и выразил готовность даже работать ради этого себе в убыток.

В связи с этим власти ЛНР сообщили, что считают, что Илон Маск фактически выступает "спонсором терроризма", ведь Starlink активно используется Вооруженными силами Украины.