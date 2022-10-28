Набиуллина заявила о работе ЦБ с зарубежным партнерами по альтернативам карте "Мир"

За границей для россиян создадут альтернативу карте "Мир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России проводит активную работу с зарубежными партнерами по альтернативам карте "Мир". С таким заявлением в ходе своего традиционного брифинга выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Какие-либо подробности об инструментах, которые могут стать для россиян заменой карте "Мир" в зарубежных странах Набиуллина приводить не стала, ограничившись лишь сообщением о том, что "подобная работа Центробанком ведется".

Ранее стало известно о том, что все без исключения турецкие банки отказались от платежной системы "Мир".

В середине сентября нынешнего года Минфин США дал понять зарубежным банкам — участникам российской платежной системы "Мир", что сотрудничать с ней крайне рискованно и чревато попаданием под вторичные американские санкции. Кроме того, газета Financial Times писала о том, что ЕС оказывает активное давление на турецкие банки, вынуждая их отказаться от сотрудничества с "Миром".