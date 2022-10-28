Татьяна Веденеева пожаловалась на проблемы с заграничной недвижимостью Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известная телеведущая Татьяна Веденеева пожаловалась на проблемы с зарубежной недвижимостью. У нее две квартиры: одна во Франции, а другая в Латвии. Жилье в Латвии досталось ей в наследство, а французскую квартиру подарил муж Юрий Бегалов, пока пара была вместе.

После введения санкций Веденеева столкнулась с серьезной проблемой: теперь не ясно как отправлять деньги на оплату счетов. А просрочки по коммуналке за границей могут привести к серьезным проблемам.

- У меня есть счет: пока деньги там не закончились, я могу оплачивать коммуналку за эти две квартиры. Когда закончатся средства, возникнет большой вопрос: что делать дальше? – говорит актриса сайту mk.ru.

Как решать проблему потом, телеведущая еще не решила. Поехать самой и положить деньги на счет через зарубежный банк тоже проблемно, так как вывоз наличных денег в России ограничен. К тому же, у Веденеевой напряженный рабочий график.

Татьяна Веденеева удивляется, когда окружающие считают ее чуть ли не олигархом и объясняет, что езе в 90-е сделали выгодные вложения.

- Никто не думает о том, что в конце 90-х годов купить квартиру на главной набережной в Ницце было гораздо дешевле, чем в Москве на Остоженке с видом на проезжую часть. И масса людей этим воспользовалась, - говорит она.

Потом люди ездили на отдых и жили в своих квартирах, чтобы выходило дешевле чем в отеле.

- Я тоже не собираюсь продавать квартиру, - говорит она, несмотря на трудности.

Хотя многие артисты задумываются об этом. Например, Олег Газманов не против был бы избавиться от квартиры в Юрмале, но пока никак.

– Ту квартиру, которая есть в Юрмале у Газманова, я думаю, обычный человек не сможет купить. А те, у кого есть деньги, уже давно все, что нужно, себе купили. Надеюсь, что эта ситуация рано или поздно разрешится. Она же не может быть вечной, - заключила телеведущая.