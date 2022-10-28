Врач Тананакина посоветовала есть орехи для профилактики проблем со зрением Фото: Иван МАКЕЕВ

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники академики Ройтберга Наталия Тананакина дала россиянам советы, как сохранить зрение.

По ее словам, проблемы с глазами у человека могут быть как врожденными, так и вызваны внешними факторами, в том числе неправильным образом жизни. Об этом эксперт рассказала в беседе с изданием Газета.Ru.

В частности, на зрение влияет питание. Именно поэтому рациональное питание считается один из метод профилактики проблем со зрением.

Тананакина советует гражданам обратить внимание на морковь, тыкву и другие желто-оранжевые овощи. Такой цвет продукты имеют благодаря бета-каротину, который в организме преобразуется в витамин А. И именно дефицит витамина А приводит к сухости роговицы и ухудшению светового восприятия.

- Также для глаз полезна черника.... В ней содержатся селен, хром, цинк, антиоксиданты и витамины группы С, Е, В. Кроме того, этот продукт помогает глазам восстанавливаться после перенапряжения, - добавила эксперт.

Врач напомнила, что пользу глазам могут принесли орехи: миндаль, фундук, грецкий и бразильский орех. Они содержат витамин В2, который способствует нормальному цветовосприятию и является профилактикой конъюнктивита.

Накануне ФАН рассказывал, что коронавирус может негативно повлиять на зрение. По словам врача-офтальмолога высшей категории Ивана Пронкина, в медицинской практике уже встречались подобные случаи. При COVID-19 пациенты могут столкнуться с поражением роговицы и структуры глазного дна.

Также "Пятый канал" предупреждает, что проблемы со зрением могут возникнуть из-за просмотра телевизора и чтения книг при слабом освещении. Профессор Игорь Азнаурян объяснил, что при слабом освещении глаза подвержены более серьезной нагрузке и, соответственно, быстрее устают.