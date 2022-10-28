Зеленский присвоил Праге звание "город-спаситель"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Владимир Зеленский присвоил столице Чехии Праге почетное звание "город-спаситель", об этом говорится в указе на сайте офиса президента Украины.

"За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю поддержку гражданам Украины... а также значительную поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное звание "Город-спаситель" городу Прага (Чешская Республика)", - отмечается в указе на портале офиса президента.

Ранее премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна предоставила временное убежище около 450 тысячам беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.