В Набережных Челнах начали устанавливать главную новогоднюю елку

В Набережных Челнах устанавливают новогоднюю елку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень еще не закончилась, и первый снег пока не лег, а в Набережных Челнах уже приступили к работам по установке главной новогодней елки города.

Традиционно хвойная красавица будет радовать жителей и гостей города на площади Азатлык, где проходят все местные праздники.

Как отмечают в социальных сетях сами горожане, на данный момент установка новогодней елки находится на стадии земляных работ. Также специалисты занимаются там восстановлением освещения, в том числе и праздничного.

Интересно, что в этот раз главную елку Набережных Челнов решили установить поближе к центру площади Азатлык, а не как прежде – около здания мэрии города. Специально подготовленного места там нет, поэтому символ Нового года решили разместить прямо на газоне. Для этого на нем уже установили специальный постамент, сообщает Inkazan.