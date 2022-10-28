Богомолову грозит проверка на двойное гражданство после побега Собчак из России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась с запросом к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Она просит проверить мужа сбежавшей из РФ журналистки Ксении Собчак Константина Богомолова на наличие у него второго гражданства. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на копию имеющегося у редакции документа.

- Просим проверить на наличие гражданства иного государства Богомолова Константина Юрьевича 27.07.1975 года рождения, худдрука Театра на Малой Бронной, являющегося супругом Собчак К.А., - сказано в заявлении.

Если же выяснится, что и у Богомолова есть иностранное гражданство, о котором он не уведомлял МВД РФ, то в таком случае будет решаться вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Это связано с тем, что в России госслужащим запрещено иметь двойное гражданство, а Богомолов занимает руководящую должность в столичном театре.

До этого "Пятый канал" сообщал, что в сети появилось видео, на котором блогер и телеведущая Ксения Собчак пересекает границу Белоруссии с Литвой. На кадрах видно, как она пешком направляется к пограничному пункту Видзы в сопровождении неизвестного мужчины в спортивном костюме и сумкой на плече.