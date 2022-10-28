Набиуллина считает, что трансформация экономики России может быть успешной только на рыночной базе

Эльвира Набиуллина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономика России переживает глубокую трансформацию, этот процесс может быть успешным только на рыночной основе, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора сегодня, 28 октября.

“Мы отчетливо видим, что продолжается глубокая трансформация российской экономики: потребители меняют свои стратегии поведения, бизнес приспосабливается к новым вызовам, за последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно”, - передает ее слова ТАСС.

Ранее Набиуллина заявила, что ни о каком дефолте в России не может быть речи. Глава Центробанка РФ отметила, что Минфин имеет все ресурсы для выполнения своих обязательств.

Также ранее Набиуллина заявила об устойчивости российских банков. Кредитование в России постепенно оживает, отметила глава Центробанка.