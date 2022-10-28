ЦБ не стал менять прогноз стоимости российской нефти Urals

Прогноз цены на нефть марки Urals остался без изменений, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз цены на нефть марки Urals остался без изменений, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров.

«Что касается потенциального эффекта от эмбарго, от решения ОПЕК+, от потолка цен, я думаю, что все последствия мало кто представляет, какие они будут в совокупности. Тем не менее, что для нас важно, что эти последствия могут быть очень разными, оставаться в прогнозе консервативными по нефти. Если вы посмотрите на наш прогноз, то мы и в июле были консервативными, и сейчас консервативны», - сообщила глава регулятора в ходе пресс-конференции.

Из обновленного прогноза ЦБ РФ следует, что цены на нефть марки Urals останутся без изменений в 2023, 2024, 2025 годах на уровне 70, 60 и 55 долларов США за баррель соответственно.

При этом учитывалось ухудшение прогноза по мировой экономике и риск повышения рецессии.

Как отмечается, результатом может стать снижение общего спроса на сырье, в том числе и нефть из России.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 28 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Впервые с марта этого года уровень ставки остался без изменений.