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НовостиЭкономика28 октября 2022 14:19

Набиуллина заявила, что ЦБ России не увеличит лимиты по вывозу валюты

Повышение лимита не возможно из-за ограничения доступа к наличной валюте, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Владимир РОМАНЕНКО
Набиуллина заявила, что ЦБ России не увеличит лимиты по вывозу валюты

Набиуллина заявила, что ЦБ России не увеличит лимиты по вывозу валюты

Фото: REUTERS

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что ведомство не планирует поднимать лимит вывоза наличной валюты из страны свыше 10 тыс. долларов из-за ограниченного доступа к ней.

"Пока возможности увеличить свыше $10 тыс. лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет, потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации", - сказала она.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации". Так со 2 марта 2022 года в России ввели запрет на вывоз иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов.

В рамках конференции Набиуллина заявила, что экономика России переживает глубокую трансформацию, этот процесс может быть успешным только на рыночной основе.