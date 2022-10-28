Набиуллина заявила, что ЦБ России не увеличит лимиты по вывозу валюты Фото: REUTERS

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что ведомство не планирует поднимать лимит вывоза наличной валюты из страны свыше 10 тыс. долларов из-за ограниченного доступа к ней.

"Пока возможности увеличить свыше $10 тыс. лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет, потому что доступ к наличной валюте у нас ограничен, безналичные поступают более активно как оплата по нашим экспортным товарам. Дальше будем смотреть по ситуации", - сказала она.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации". Так со 2 марта 2022 года в России ввели запрет на вывоз иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов.

В рамках конференции Набиуллина заявила, что экономика России переживает глубокую трансформацию, этот процесс может быть успешным только на рыночной основе.