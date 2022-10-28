Украинские силовики задержали при попытке выезда из страны более 10 тысяч военнообязанных

Погранслужба Украины задержала при попытке выезда из страны более 10 тысяч военнообязанных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) заявила, что задержала с февраля 2022 года более 10 тысяч мужчин призывного возраста при попытке незаконно выехать из страны за границу. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

Кроме того, сообщается, что украинские силовики якобы "пресекли каналы выезда граждан из страны за границу".

Предполагается, что в ближайшее время на Украине могут объявить новую масштабную волну мобилизации. В связи с этим украинские пограничники и военные будут жестко следить за тем, чтобы мужчины призывного возраста и иные лица, подлежащие призыву на военную службу в рамках мобилизации, не попытались бы покинуть пределы страны.

Более того, в Верховной Раде Украины в ближайшее время могут рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за организацию нелегального выезда из страны военнообязанных граждан.