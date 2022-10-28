Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в ходе дискуссии в твиттере назвал немецкого депутата от партии АдГ Рюдигера Люкассена "слугой Путина".

"Украина требует от Германии 500 миллионов субсидий каждый месяц. При этом она отказывается от "вмешательства" в принятие решения о переговорах. Выходит, что Германия должна платить и при этом терпеть Андрея Мельника. Так не пойдет. Кто платит, тот и принимает решения", - подчеркнул немецкий политик.

В комментариях под постом экс-посол Украины написал: "Ах, да, все вы из АдГ – путинские слуги и должны меня терпеть".

Ранее немцы раскритиковали посла Украины Мельника после попыток оправдаться за слова о нацистах.

Ранее немцы назвали экс-посла Украины Мельника “больным на голову” после его нападок на премьера Саксонии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.