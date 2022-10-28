Шойгу заявил, что в зону проведения СВО уже направлено 82 тысячи мобилизованных Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в зону проведения специальной военной операции (СВО) уже направлено 82 тыс. мобилизованных, которые прошли соответствующую боевую подготовку.

"В настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений", - заявил Шойгу.

Вместе с этим он сообщил, что план по набору 300 тыс. граждан для осуществления задач СВО выполнен, и частичная мобилизация закончена в соответствии с указом президента.

"Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды вооруженных сил. Хочу сказать спасибо за верность долгу, патриотизм, твердое желание защищать Россию, свой дом, свою семью. И прошу вас эти слова благодарности передать войскам", - выразил слова благодарности лидер РФ.