Украина получила половину всех имеющихся у Великобритании комплексов NLAW

Украина в рамках оказываемой ей военной помощи получила около половины имеющихся на вооружении Великобритании противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, об этом сообщает газета The Times Фото: wikimedia.org

Украина в рамках оказываемой ей военной помощи получила около половины имеющихся на вооружении Великобритании противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, об этом сообщает газета The Times.

«Великобритания направила на Украину около 7 тысяч противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, что составляет половину от имеющихся на вооружении комплексов данного типа», - уточняет издание.

Как стало известно, правительство планирует закупать дополнительные комплексы, но до настоящего времени не был подписан ни один контракт. Лейбористы выступили с критикой кабинета министров консерваторов за медлительность с заключением новых договоренностей о покупках NLAW.

Из информации министра обороны Великобритании Бена Уоллеса следует, что Украине уже переданы более 100 бронированных машин, самоходные зенитные установки Stromer с ракетами Starstreak, 36 буксируемых орудий L119, высокоточное ракеты Brimstone и много другое вооружение, в том числе и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов. Он будет включать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения.