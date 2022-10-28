Путин заявил, что план развития Вооруженных сил России выполняется в полном объеме

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

План развития вооруженных сил РФ выполняется в полном объеме, очень много предпринято для развития ракетных войск стратегического значения, сообщил президент России Владимир Путин.

"У нас существует и в работе есть план развития Вооруженных сил. Он выполняется и выполняется теми темпами и в том объеме, который им и предусмотрен, и согласован на всех уровнях", - подчеркнул глава государства в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Также Путин добавил, что "у нас многое сделано для развития РВСН" (ракетных войск стратегического назначения - прим. ред.).

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.