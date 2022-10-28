Кадровая система с элементами искусственного интеллекта от ДОМ.РФ стала призером премии InterComm

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В Москве объявлены результаты международной отраслевой премии в области корпоративных коммуникаций InterComm (см. «Справку»). Проект «Комфортная цифровая среда для сотрудников группы ДОМ.РФ с элементами искусственного интеллекта» вошел в число призеров. Экспертный совет присудил ему третье место в номинации «Люди и технологии».

Разработчики «Комфортной цифровой среды» задались целью трансформировать процессы внутри госкомпании, чтобы повысить эффективность выполнения сотрудниками ежедневных рабочих задач. Для этого команда ДОМ.РФ создала экосистему цифровых сервисов на базе корпоративного портала.

В ней есть интерактивная система дашбордов — панель индикаторов по кадровой статистике, в которой отражена численность, текучесть, производительность труда. Среди сервисов для HR и руководителей ДОМ.РФ присутствует мониторинг удаленной и офисной работы сотрудников, программы для обучению и вовлеченности в процессы. В рамках экосистемы внедрены электронные системы целеполагания и оценки персонала. Они позволили оптимизировать процессы по управлению кадрами.

— В общей сложности в рамках работы по созданию комфортной цифровой среды в ДОМ.РФ было запущено больше 250 сервисов, которые позволили улучшить процессы коммуникации между работниками и усовершенствовать работу HR-блока. Результат — на 56% сокращены трудозатраты сотрудников кадрового администрирования, на 84% сократилось время подачи заявлений – на отпуск, командировку и других, а также сам пользовательский путь обращения сотрудника до подписания приказа — на 68%. Эффективность работы сотрудников выросла на 12%, — рассказал директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов.

ДОМ.РФ также разработал корпоративное мобильное приложение. Оно позволяет сотрудникам выполнять ежедневные рабочие задачи вне офиса.

СПРАВКА «КП»

Победителей премии InterComm определяют ежегодно. Компании заявляют на нее свои проекты. из которых эксперты (50 руководителей коммуникационных подразделений крупнейших компаний, представители консалтинговых агентств и преподаватели вузов) выбирают шорт-лист, а далее определяют победителей. Все проекты-участники нацелены на формирование корпоративной культуры, построению бренда работодателя. Среди них корпоративные медиаиздания, реализация маркетинговых и антикризисных программ. Жюри также оценивает личные и командные достижения специалистов в области коммуникаций. В 2022 году на премию подано 207 проектов в 13 номинациях. В шорт-лист авторитетное жюри – а это более – прошли 73 проекта.