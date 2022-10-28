Байден сообщил о "прогрессе" в экономическом плане США

Джо Байден Фото: REUTERS

Статистические данные из США, в том числе, снижение инфляции, рост доходов граждан и повышение ВВП говорят о "прогрессе" в реализации экономического плана президента Джо Байдена, отмечается в его заявлении на сайте Белого дома, опубликованном сегодня, 28 октября.

"Экономические отчеты свидетельствуют о том, что мы прогрессируем в нашем экономическом плане: инфляция становится ниже, доходы выше и рост устойчивый", - отметил Байден.

По словам американского лидера, инфляция в стране снизилась в III квартале, включая цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что базовая инфляция в США по итогам сентября достигла 40-летних максимумов.

Также ранее американский сенатор Баррассо поставил Байдену "низшую оценку" за план борьбы с инфляцией. Кроме этого, Джон Баррассо заявил об “обнищании” граждан страны